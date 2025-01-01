Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 155

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 155
Folge 155: Episode 155

23 Min.Ab 12

Alle sind durch Sophies Offenbarung geschockt. David sucht Hilfe bei Mariella und Max, die aber beide kein Ohr für ihn haben. Haltlos läuft er durch die Stadt und landet schließlich bei Lisa in Göberitz. Sie scheint die Einzige zu sein, die in dieser Situation für ihn da ist.

