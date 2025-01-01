Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 158

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 158
Folge 158: Episode 158

23 Min.Ab 12

Lisa gibt jede Hoffnung auf Vermittlung zwischen David und Richard auf, sie befürchtet sogar, mit ihrer Geschäftsführerwahl alles nur noch schlimmer zu machen. Auch ein Gespräch mit Friedrich bringt zuerst keine Klarheit. Auf der Vorstandssitzung überrascht Lisa jedoch die verfeindeten Lager.

SAT.1 emotions
