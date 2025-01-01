Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 159

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 159
Episode 159

Episode 159Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 159: Episode 159

23 Min.
Ab 12

Lisa hofft darauf, dass sich die Fronten zwischen David und Richard endlich klären, nachdem sie ihre Entscheidung, die Verantwortung für "Kerima" auf beide gleichermaßen zu verteilen, verkündet hat. Als David jedoch die Konsequenz zieht und ihr ein neues Büro - weit entfernt von seinem - zuweist, denkt Lisa wehmütig an die alten Zeiten zurück.

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

