Verliebt in Berlin
Folge 161: Das Gesicht von "Kerima"
23 Min.Ab 12
Lisa schlägt vor, Mariella zum Gesicht von "Kerima" zu machen - David kann sich jedoch nur dafür erwärmen, weil Richard dagegen ist. Ansonsten scheint Lisa mit jeder weiteren Bitte um Unterstützung bei David auf Granit zu beißen - er will sich einfach nichts von ihr sagen lassen. Die beiden geraten darüber in einen Streit, der Richard nicht verborgen bleibt.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen