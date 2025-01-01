Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 163

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 163
Episode 163

Episode 163Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 163: Episode 163

23 Min.Ab 12

Lisa ist enttäuscht, dass David ihr ein Bündnis mit Richard zutraut. Um sich ihm wieder zu nähern, bittet sie ihn, sie auf ein geschäftliches Event zu begleiten - doch David lehnt ab. Als Richard sich als Ersatzbegleitung zur Verfügung stellt, nimmt Lisa das Angebot aus geschäftlichen Gründen an. Richard erweist sich tatsächlich als hilfreich.

