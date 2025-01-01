Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 165

23 Min.Ab 12

Lisa hat wütend Davids Kettchen in den Papierkorb geschmissen. Richard zeigt sich unterdessen weiterhin äußerst kooperativ. Während sich Lisa davon beeindrucken lässt, glaubt David zu wissen, dass Richard sie lediglich für seine eigenen Zwecke manipuliert. Als David das zerrissene Kettchen findet, muss er annehmen, dass er neben dem neuen Dream-Team nichts mehr auszurichten hat.

