Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 166

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 166
Episode 166

Episode 166Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 166: Episode 166

23 Min.Ab 12

Lisa hat genug von Davids Misstrauen, während sie weiterhin ein kollegiales Verhältnis mit Richard pflegt. Als David ihr bei einem Geschäftsbrunch mit Richard auch noch eine Szene macht, kann sie nicht mehr anders, als ihn für einen kindischen Quertreiber zu halten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen