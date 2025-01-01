Verliebt in Berlin
Folge 167: Episode 167
23 Min.Ab 12
Lisa freut sich über das heimlich belauschte Geständnis von David, dass er sie vermisst. Dieses Glücksgefühl lässt sie sich von niemandem nehmen, auch von Jürgen nicht. Bestärkt wird Lisa in ihrer Hochstimmung, als David über seinen Schatten springt und sich ihr und Richard gegenüber endlich kooperativ zeigt. Sie ahnt nicht, dass dahinter ein Plan von David steckt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen