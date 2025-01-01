Verliebt in Berlin
Folge 169: Episode 169
22 Min.Ab 12
Lisa will David zunächst nicht zeigen, wie Recht er hatte, als er sie vor Richard gewarnt hat. Als sie sich endlich durchgerungen hat, sich bei ihm zu entschuldigen, lehnt David ihre Geste ab. Er hat von dem Hickhack die Nase voll und reist nach Südafrika ab ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen