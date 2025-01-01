Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 169

Folge 169: Episode 169

22 Min.Ab 12

Lisa will David zunächst nicht zeigen, wie Recht er hatte, als er sie vor Richard gewarnt hat. Als sie sich endlich durchgerungen hat, sich bei ihm zu entschuldigen, lehnt David ihre Geste ab. Er hat von dem Hickhack die Nase voll und reist nach Südafrika ab ...

