Verliebt in Berlin
Folge 173: Episode 173
22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Lisa gesteht Jürgen ihre Sünde und will die Diät aufgeben. Erst als sie mit Mariellas Schönheit konfrontiert wird, verflucht sie ihre Willensschwäche und erneuert den Vorsatz der Diät - diesmal mit einem Nahrungsersatzmittel. Das passt Richard gerade gut in seinen Plan, Lisa auszuknocken ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen