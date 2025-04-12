Verliebt in Berlin
Folge 174: Episode 174
23 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12
Lisa ist fest entschlossen, ihr Diät-Programm durchzuhalten. Sie weiß nicht, dass ihr Nahrungsersatzmittel von Richard manipuliert wurde. Kurz vor einem Geschäftstermin zeigt das Mittel erste Wirkungen, und Lisa verschläft das wichtige Treffen mit den Investoren ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
