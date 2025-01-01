Verliebt in Berlin
Folge 178: Episode 178
23 Min.Ab 12
Obwohl von Richards Gift geschwächt, arbeitet Lisa mit Volldampf an der Beschaffung einer zur Parfumherstellung wichtigen Morchel. Ihr gelingt es schließlich, einen Termin mit einem seltsamen Importeur zu vereinbaren ... Agnes will weiterhin nur beruflich mit Boris zu tun haben und lehnt seine erneute Einladung ab, freut sich aber darauf, mit ihm ausgefallene Delikatessen herzustellen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen