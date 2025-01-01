Verliebt in Berlin
Folge 181: Episode 181
22 Min.Ab 12
Lisa ist bewusstlos, tief besorgt bringt David sie ins Krankenhaus. Während Bernd und Helga um Lisas Leben bangen, wird David schmerzlich bewusst, dass er im Krankenhaus nichts mehr ausrichten kann. Tapfer versucht er, sich seiner Arbeit zu widmen, doch er spürt, dass sich Lisas Zustand verschlechtert. Er wacht an ihrem Bett - und tatsächlich scheint Lisa seine Nähe zu spüren ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
