SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 183
23 Min.Ab 12

Lisa ist unsicher, was sie von Jürgens Verdacht, Richard habe sie vergiftet, halten soll. Mit David zusammen will sie abwarten, ob Jürgen etwas Handfestes herausfinden kann. Als er jedoch ohne Beweise, dafür aber mit einer kruden Geschichte zurückkommt, schickt Lisa David, Jürgen und ihre fürsorglichen Eltern weg, um endlich Ruhe zu finden ...

SAT.1 emotions
