Episode 186

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 186
Folge 186: Episode 186

23 Min.Ab 12

Lisa demonstriert Richard ihre Stärke, weiß aber, dass sie ihn nur für den Moment ruhig stellen konnte. Sie spielt mit dem Gedanken an seine Entmachtung, doch Richard ahnt, dass sie zu härteren Bandagen greift und verfolgt schon seinen nächsten, perfiden Plan ...

SAT.1 emotions
