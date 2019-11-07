Verliebt in Berlin
Folge 187: Episode 187
23 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Lisa bringt es nicht übers Herz, den scheinbar leidenden Richard zu entmachten. Sie kann sich nur dazu durchringen, ihm einen eingeschränkten Kompetenzbereich zuzuteilen. Während Lisa glaubt, Richard dadurch die nötige Lektion erteilt zu haben, ist der erleichtert, seine Geschäftsführerposition gesichert zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1-2: Seven.One Entertainment Group GmbH & © Season 2: Seven.One Entertainment Group GmbH.