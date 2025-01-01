Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 189

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 189
Episode 189

Episode 189Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 189: Episode 189

22 Min.Ab 12

Während David sich weiter mit seinen Zweifeln an der Hochzeit auseinander setzt, sucht Lisa die Bestätigung, dass er mit ihr viel besser harmoniert als mit Mariella. Als David sie um eine private Unterredung bittet, glaubt sie, das habe er nun auch erkannt, doch er will auf etwas ganz anderes hinaus ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen