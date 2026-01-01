Verliebt in Berlin
Folge 192: Episode 192
23 Min.Ab 12
Lisa will sich von Mariellas Tränen nicht beeindrucken lassen und beharrt auf ihrer Haltung der Nichteinmischung. Deshalb und auch wegen ihres schlechten Gewissens beschließt sie, das Amt des Trauzeugen zurückzugeben - doch sie kommt nicht dazu, David ihren Entschluss mitzuteilen, weil sie merkt, wie traurig auch er ist und dass sein Versöhnungsversuch mit Mariella scheitert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen