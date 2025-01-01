Verliebt in Berlin
Folge 193: Episode 193
23 Min.Ab 6
Mariella ist gerührt von Davids Bemühungen um ihre Beziehung, während Lisa, die die Versöhnung initiiert hat, ihre Traurigkeit über den Verlust von David zu verdrängen versucht. Sie kommt zu der Einsicht, dass wahre Liebe aus Selbstlosigkeit besteht, aber während sie sich mit David für sein Glück mit Mariella freuen kann, schwebt über deren Beziehung bereits ein Damoklesschwert ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
