Episode 195

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 195
Folge 195: Episode 195

23 Min.Ab 12

Lisa entzieht sich dem Kuss, der von David unter dem Mistelzweig eingefordert wurde. Durch ein rührendes Gespräch mit Friedrich bekommt sie einen Blick für den schicksalhaften Lauf der Dinge. Sie erkennt, dass sie von David Abschied nehmen muss und das tut sie - mit einem Kuss. Danach verlässt sie allein die Feier: Auf in ihr neues Leben ohne David!

