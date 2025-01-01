Verliebt in Berlin
Folge 196: Episode 196
23 Min.Ab 12
Lisa und Max bringen die gestürzte Yvonne ins Krankenhaus. Gemeinsam bangen sie um die werdende Mutter, die unter Schock den Ärzten Untätigkeit vorwirft und Max die Schuld am Unfall gibt - der geht betroffen. David kümmert sich rührend um ihn, während Lisa endlich gute Nachrichten erhält: Das Baby wird überleben, wenn Yvonne absolute Bettruhe wahrt ...
