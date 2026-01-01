Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 197

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 197
Episode 197

Episode 197Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 197: Episode 197

22 Min. Ab 12

Lisa, Max und David beschließen nach Yvonnes Verschwinden, die Polizei einzuschalten. Lisa schmilzt das Herz, als sie sieht, wie sehr Max seine Liebe zu Yvonne beteuert. Lisa fährt nach Göberitz und verpasst Yvonne um Haaresbreite - genau wie ihre Haltestelle. Der Fußweg zurück wird zu einer Reise in ihre Göberitzer Kindheit, bis sie schließlich auf einem Spielplatz Yvonne entdeckt ...

