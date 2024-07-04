Verliebt in Berlin
Folge 198: Episode 198
23 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12
Nach der Versöhnung zwischen Max und Yvonne ist Lisa wehmütig: So froh sie ist, dass es noch wahre Liebe gibt, fragt sie sich doch sehnsüchtig, wann sie selbst ihr Glück findet. Als sie bemerkt, wie kühl Mariella mit David umgeht, ist sie irritiert, nimmt sich aber fest vor, sich diesmal nicht einzumischen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
