Verliebt in Berlin
Folge 201: Episode 201
23 Min.Ab 12
Lisa wird von Mariellas Offenbarung völlig aus der Bahn geworfen und ist damit überfordert, das Geheimnis für sich zu behalten. Auch David spürt, dass mit seiner Verlobten etwas nicht stimmt. Als er sich die alleinige Schuld an Mariellas Zustand gibt, gerät Lisa in Versuchung, ihm alles zu erzählen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen