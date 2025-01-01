Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 202

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 202
Episode 202

Folge 202: Episode 202

23 Min.Ab 12

Nachdem Lisa Mariellas Geheimnis vor David verschwiegen hat, redet sie Mariella ins Gewissen. Lisa erkennt, dass David in seiner Ahnungslosigkeit sehr unter der Situation leidet. Insgeheim macht sie sich wieder Hoffnung, sie selbst könne eines Tages die Frau an seiner Seite sein, doch dann konfrontiert Mariella sie mit ihrer Entscheidung, und die trifft Lisa mitten ins Herz ...

