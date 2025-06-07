Verliebt in Berlin
Folge 205: Episode 205
23 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 12
Lisa erkennt, dass der Bruch mit Mariella endgültig ist. Sie bringt es aber nicht übers Herz, David davon zu berichten. Während Mariella versucht, allein mit ihrer Lage klarzukommen, geht es auf der Betriebsweihnachtsfeier hoch her. Lisa zweifelt schwer an der Moral ihrer Umgebung. Als David sie auffordert, das Leben locker zu nehmen, schießt sie übers Ziel hinaus ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen