Episode 208

Verliebt in Berlin
Staffel 1Folge 208
Folge 208: Episode 208

23 Min.Ab 12

Lisa freut sich, dass sie in Davids Leben einen wichtigen Platz eingenommen hat und er sie statt Mariella zum Fällen des Seidelschen Christbaums mitnimmt. Derweil gibt sich Mariella, trotz einer schalen Versöhnung mit David, weiter ihrer Affäre mit Lars hin. Lisa genießt den Ausflug mit David in vollen Zügen. Sie ahnt nicht, dass von unerwarteter Seite Gefahr droht ...

