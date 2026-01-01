Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 209

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 209
Episode 209

Episode 209Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 209: Episode 209

23 Min.Ab 12

Ohne zu wissen, wer auf sie schießt, fliehen Lisa und David aus dem Wald. Um sich zu beruhigen, kehren sie bei Jürgen ein. Die drei malen sich aus, wie es wäre, Weihnachten gemeinsam zu verbringen - doch dann ist David plötzlich verschwunden. Lisa ist traurig, bis sie ein Geschenk von ihm findet ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen