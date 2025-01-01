Verliebt in Berlin
Folge 212: Episode 212
23 Min.Ab 12
Lisa redet sich ein, die Kugel der Wahrsagerin hätte Davids Namen offenbart. Sie will nun doch der Sache auf den Grund gehen und die Wahrsagerin ein weiteres Mal aufsuchen, aber die ist wie vom Erdboden verschluckt. David indes benimmt sich nicht so, als könnte er der künftige Traummann sein, der ihr prophezeit wurde ...
