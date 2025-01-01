Verliebt in Berlin
Folge 217: Episode 217
22 Min.Ab 12
Lisa ist überrascht, wie gefasst David mit Mariellas Entscheidung umgeht. Erstaunlich kontrolliert sucht er Ablenkung in der Arbeit, doch seine Fassade ist brüchig, sodass Lisa schließlich doch sieht, wie sehr er leidet. In einem sentimentalen Moment treibt es ihn in das Haus, das seine Zukunft mit Mariella sein sollte ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
