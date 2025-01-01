Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 217

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 217
Episode 217

Episode 217Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 217: Episode 217

22 Min. Ab 12

Lisa ist überrascht, wie gefasst David mit Mariellas Entscheidung umgeht. Erstaunlich kontrolliert sucht er Ablenkung in der Arbeit, doch seine Fassade ist brüchig, sodass Lisa schließlich doch sieht, wie sehr er leidet. In einem sentimentalen Moment treibt es ihn in das Haus, das seine Zukunft mit Mariella sein sollte ...

