Verliebt in Berlin
Folge 219: Episode 219
23 Min.Ab 12
Lisa ist glücklich, als David bei ihr in Göberitz Ruhe findet. Als David eine Begegnung mit Lars und Mariella cool meistert, glaubt Lisa, dass er angefangen hat, sich emotional von Mariella zu lösen. Dann teilt ihr David einen überraschenden Entschluss mit ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
