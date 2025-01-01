Verliebt in Berlin
Folge 223: Episode 223
23 Min.Ab 12
Lisa ist froh, wieder mit David vereint zu sein und ist zuversichtlich, dass sie jetzt gut gemeinsam arbeiten werden. Doch als er am nächsten Tag nicht zu einem wichtigen Meeting erscheint, macht sie sich voller Sorge auf den Weg in die Villa Seidel. Dort trifft sie auf einen am Boden zerstörten David ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
