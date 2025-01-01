Verliebt in Berlin
Folge 225: Episode 225
22 Min.Ab 12
Als Laura ins Koma fällt, muss David Stärke zeigen, um seine Familie aufzufangen. Doch auch Lisa ist überfordert, sie fühlt sich so leer wie nie. Erst als sich im Krankenhaus die Lage zuspitzt und Laura mit dem Tod kämpft, melden sich in Lisa wieder die Emotionen und ihr siebter Sinn in Bezug auf David. David versucht verzweifelt, seine Mutter zurückzuholen, als alle anderen sie schon aufgegeben haben.
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
