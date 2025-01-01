Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 27

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 27
Folge 27: Episode 27

23 Min.Ab 12

Lisa arbeitet die Nacht durch, während David in seinem Büro über seinem Schreibtisch eingeschlafen ist. Lisa ist überglücklich, als David ihr nach dieser ersten "gemeinsam verbrachten Nacht" eine kleine Überraschung mitbringt. Für einen Moment träumt sie sich in eine Welt, in der sie mit David zusammen ist, auch wenn ihr Freund Jürgen sie dafür auslacht.

