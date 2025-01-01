Verliebt in Berlin
Folge 32: Episode 32
22 Min.Ab 12
Lisa bleibt trotz der Entlassung ihres Vaters und seiner Geldsorgen bei ihrer Entscheidung, die Ohrringe Herrn Blum zurückzugeben. Außerdem gesteht sie David, dass Blum sie dazu bringen wollte, ihn als Hauptstofflieferanten von Kerima vorzuschlagen. Er macht Lisa Vorwürfe und erklärt, er werde die Sache in Ordnung bringen.
Verliebt in Berlin
