Verliebt in Berlin
Folge 33: Episode 33
22 Min.Ab 12
Lisa ist entsetzt über Davids Deal mit Blum. Sie ist auch fassungslos, dass ausgerechnet ihr bester Freund Jürgen Verständnis für David zeigt. David erklärt Lisa zwar die Motive seines Handelns, nicht aber seine Pläne, eine Scheinfirma zu gründen, die ihn aus der finanziellen Misere holen soll. Zum Dank für Lisas Loyalität und auch zur Glättung der Wogen, lädt er sie in die Tiki-Bar ein ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen