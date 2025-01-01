Verliebt in Berlin
Folge 43: Episode 43
23 Min.Ab 12
Lisa verteidigt sich heftig gegen Davids Vermutung, sie sei in ihn verliebt. Als Jürgen ihr den Rat gibt, vorzugeben, einen Freund zu haben, um David von ihrer Liebe zu einem anderen zu überzeugen, ist Lisa entsetzt. So etwas würde sie nie tun, doch Jürgen, der auch Yvonne von seiner Idee überzeugt hat, findet seinen Einfall super und schickt sogleich Liebes-E-Mails und Blumen an sie ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen