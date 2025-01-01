Verliebt in Berlin
Folge 45: Episode 45
23 Min.Ab 12
Der armen Lisa bleibt nichts anderes übrig, als sich bei David für die von ihm organisierte Verlobungsfeier peinlich berührt zu bedanken. Während sie sich unwohl dabei fühlt, ihre Eltern wegen der Verlobung anlügen zu müssen, manövriert Jürgen sich und Lisa immer weiter in die Lügengeschichte hinein. Fast alle freuen sich über die Verlobung zwischen den beiden - bis auf Sabrina ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen