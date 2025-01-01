Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 46

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 46
Episode 46

Episode 46Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 46: Episode 46

23 Min.Ab 12

Trotz der riesigen Versuchung namens Sabrina steht Jürgen zu Lisa und bekräftigt vor Sabrina, dass er mit Lisa verlobt ist. Dass ausgerechnet eine Frau wie Sabrina Interesse an ihm zu haben scheint, lässt ihn seine Scheinverlobung mit Lisa allerdings fast bereuen. Lisa beobachtet, wie Sabrina weiterhin Misstrauen über die Verlobung streut und bittet Jürgen um mehr Unterstützung ...

