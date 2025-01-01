Verliebt in Berlin
Folge 52: Episode 52
23 Min.Ab 12
Lisa erkennt, dass Max schwer gekränkt ist, weil David ihrer Idee gefolgt ist. Sie will mit Max ein klärendes Gespräch führen. Er erklärt ihr wütend, wie das Modegeschäft funktioniert und dass Lisa keine Ahnung davon habe. Unglücklich berichtet sie Jürgen von ihrer Lage, der ihr daraufhin wieder einmal eine schwer zu verkraftende Wahrheit sagen muss ... Mariella wird einmal mehr von David versetzt und lernt den attraktiven Architekten Wodrow van der Lohe kennen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
