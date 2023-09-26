Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 53

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 53vom 26.09.2023
Episode 53

Episode 53Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 53: Episode 53

23 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12

Jürgen ist der Meinung, dass Lisa bei Kerima nur ausgenutzt wird und lediglich Davids Marionette ist - Lisa will das nicht wahrhaben. Sie hofft indes auf ein engeres Arbeitsverhältnis zu David. Was dann aber kommt, verschlägt ihr den Atem ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen