Verliebt in Berlin
Folge 57: Episode 57
23 Min.Ab 12
Vor Max tut David sein Treffen mit Lisa als leidige Notwendigkeit ab, aber eigentlich fand er den Vormittag mit ihr sehr schön. Auch Lisa schwärmt vor Jürgen von dem Ausflug mit David. Der möchte viel lieber wissen, was aus seiner versprochenen Prämie für den Online-Verkauf der Billigkollektion wird ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen