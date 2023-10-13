Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 64

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 64 vom 13.10.2023
Folge 64: Episode 64

23 Min. Ab 12

Nach Lisas Rauswurf ist Max' Ehrgeiz geweckt. Er scheut keine Mühen, um sich vor Lisa als Gutmensch hinzustellen und auf diese Weise ihr Herz zu gewinnen. Seine Anstrengung scheint sich zu lohnen - bis Lisa ihm ihre geheimsten Träume offenbart. Nach ihrem ersten Mal schweben Timo und Kim auf Wolke 7. Sie träumen von immerwährender Liebe - und wollen nicht wahrhaben, dass bereits ein Damoklesschwert über ihrer Beziehung schwebt.

