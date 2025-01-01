Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 65

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 65
Episode 65

Episode 65Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 65: Episode 65

23 Min.Ab 12

Max ist froh, dass Lisa noch immer in David verliebt zu sein scheint. Nun ist es nämlich wieder an ihm, Lisa zu verführen - doch David hadert immer mehr mit dem Plan und entscheidet sich schließlich, ganz aus der Nummer auszusteigen. Da ahnt er allerdings noch nicht, was Lisa gleichzeitig umtreibt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen