Verliebt in Berlin
Folge 69: Episode 69
22 Min.Ab 12
Lisa sehnt sich nach ihrem Platz neben David zurück. Als Mariella einen Sponsor für den "Kerima Award" verliert, ergreift Lisa die Initiative und hat eine rettende Idee - die allerdings bei Mariella gar nicht gut ankommt ... Max verbannt Yvonne von seinem PR-Termin. Bald muss er jedoch feststellen, dass er sie braucht, um den Deal zu machen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen