Verliebt in Berlin

Episode 69

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 69
Folge 69: Episode 69

22 Min.Ab 12

Lisa sehnt sich nach ihrem Platz neben David zurück. Als Mariella einen Sponsor für den "Kerima Award" verliert, ergreift Lisa die Initiative und hat eine rettende Idee - die allerdings bei Mariella gar nicht gut ankommt ... Max verbannt Yvonne von seinem PR-Termin. Bald muss er jedoch feststellen, dass er sie braucht, um den Deal zu machen ...

SAT.1 emotions
