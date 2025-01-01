Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 70

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 70
Episode 70

Episode 70Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 70: Episode 70

23 Min.Ab 12

Lisa muss schmerzhaft anerkennen, dass Mariella nicht nur perfekt mit David harmoniert, sondern ihr auch in vielerlei Hinsicht überlegen ist - bis sie dann unerwartet mit David allein ist ... Richard setzt David mit einer Buchprüfung unter Druck. Auch Sophie hat nicht vor, untätig zu bleiben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen