Verliebt in Berlin
Folge 72: Episode 72
23 Min.Ab 12
Nach dem gemeinsamen Erlebnis auf dem Gestüt ist Lisa überzeugt, dass niemand David besser kennt als sie und sie macht David sogar ein Geschenk. Deshalb fühlt sie sich bei der Besprechung für das Fotoshooting berufen, Davids Geschmack zu vertreten. Sie hat jedoch nicht mit Mariellas Reaktion gerechnet ... Der gemeinsame Urlaub von Laura und Friedrich ist schneller zu Ende als geplant - Friedrich kommt allein zurück.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen