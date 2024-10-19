Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 75

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 75vom 19.10.2024
Folge 75: Episode 75

23 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12

Lisa ist es gelungen, Davids Verabredung mit dem Model Verena zu torpedieren - ihr Auftritt ist sehr selbstsicher, doch ihr Triumph ist nur von kurzer Dauer: Bei einer ungewollten Begegnung mit David lässt sie sich zu einem spontanen Geständnis hinreißen. Timo möchte Kim zu ihrem kleinen Beziehungsjubiläum ein Geschenk machen. Sie will sich revanchieren, schießt aber in der Wahl ihres Geschenks übers Ziel hinaus ...

